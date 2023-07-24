两部门：开展首批“宽带网络 + 健康乡村”应用试点项目申报工作，发力农村医疗信息化

IT之家 7 月 24 日消息，据工信部官方微博 @工信微报 今日消息，工信部、国家卫健委联合组织开展第一批“宽带网络 + 健康乡村”应用试点项目申报工作，通知已于 7 月 20 日发布。

此次申报工作将围绕远程医疗服务、县域医共体信息化建设、移动乡村巡诊、网络村医助手、网络村医教育培训、网络公共卫生防护等重点方向展开试点，同时鼓励各地、各单位开展一批“宽带网络 + 健康乡村”应用试点项目建设，充分发挥光纤、4G、5G 及移动物联网等宽带网络效能，创新应用人工智能、大数据等新一代信息技术，改造提升乡村地区卫生健康宽带网络基础设施，实现智慧医疗健康设备和应用模式创新。

另据工信部官网公告显示，《通知》鼓励地方政府、医疗卫生机构、企业、高校、科研院所等单位共同参与，以及鼓励基础电信企业加强试点地区千兆光网、5G 网络建设，实现各级医疗卫生机构宽带高速接入，支持当地医疗卫生信息系统建设，推出优惠资费政策。

一、远程医疗服务：帮扶医院或上级医院远程医疗系统接入网络的带宽不低于 1000M，基层医疗卫生机构远程医疗系统接入网络的带宽不低于 100M；远程医疗服务项目至少覆盖 3 种大病或地方病远程诊断，开展远程会诊不低于 1000 人次 / 年，开展远程培训不低于 50 次 / 年；探索数字技术提升大病、多发病诊疗服务能力，智能化创新医疗服务流程，加强基层医疗服务可及性。

二、县域医共体信息化建设：宽带网络覆盖县域医联体所有医疗卫生机构，牵头医疗卫生机构信息系统接入网络的带宽不低于 1000M，基层医疗卫生机构接入网络的带宽不低于 100M；建成县域卫生健康综合信息平台，县域内人口信息、电子病历、电子健康档案、公共卫生信息实现互联互通，影像、心电、病理、检查检验结果实现共享互认；加强健康医疗信息在区域内互联互通共享，发挥数字技术在卫生资源均等化配置的创新作用。

三、移动乡村巡诊：移动乡村巡诊车接入 5G 网络带宽达到 50M 以上，时延不超过 100ms；移动巡诊服务项目覆盖至少 3 种重点疾病或慢性病的智能筛查、检验检测或远程治疗；对落地区域内行政村开展移动巡诊不少于 2 次 / 月，每次时间不少于半天；依托 5G 等新一代信息技术，挖掘乡村巡诊场景中智能筛查、检验检测、远程治疗新应用，完善巡诊服务体系建设。

四、网络村医助手：基层医疗卫生机构接入网络的带宽不低于 100M；试点区域内家庭医生网络签约达到各行政村全覆盖；面向村医的在线临床决策支持系统支持至少 500 种常见疾病的在线咨询，支持至少 4 种慢性病患者的网络规范化管理；加快探索人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的创新应用，鼓励具备条件的村卫生室拓展符合其功能定位的数字化医疗服务。

五、网络村医教育培训：基层医疗卫生机构接入网络的带宽不低于 100M；在试点区域面向村医提供覆盖公共卫生、基本医疗服务、适宜技术等领域的教育培训课程库，开展远程教育培训不少于 4 次 / 年，累计培训时间不少于 20 日 / 年；拓展线上教育培训模式，丰富数字教育资源和服务供给，提升智能化基本医疗服务水平。

六、网络公共卫生防护：基层医疗卫生机构接入网络的带宽建议不低于 100M；试点区域内传染病智能监测与预警网络达到各行政村全覆盖，开展公共卫生事件预警与应急演练不少于 2 次 / 年；提高乡村地区风险隐患智能预警能力，探索县级疾病预防控制中心标准化建设新模式，提升县域传染病防控救治体系和应急处置能力。