快舟一号甲火箭再立功，天目一号气象星座 07-10 一箭四星发射成功

IT之家 7 月 20 日消息，今天，快舟一号甲固体运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，以“一箭四星”方式，将天目一号气象星座 07-10 星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

据介绍，本次任务是快舟一号甲固体运载火箭的第 21 次发射。该卫星主要用于提供商业气象数据服务。

今年 3 月 22 日，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭成功将天目一号气象星座 03~06 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

IT之家从中国航天科工官方获悉，天目一号气象星座是由中国航天科工所属航天系统公司研制的遥感探测卫星，主要用于获取全球大气环境要素信息，建成后可实现全球全天候海洋、大气层、电离层的立体化、一体化探测。

执行此次发射任务的快舟一号甲火箭，是由中国航天科工所属航天三江旗下航天科工火箭技术有限公司推出的一款小型固体运载火箭，主要为 300 公斤级低轨小卫星提供发射服务，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点。

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