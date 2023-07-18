Rocket Lab 使用 Electron 运载火箭成功发射 7 颗卫星

IT之家 7 月 18 日消息，今日 9 时 27 分，美国第二大商业火箭发射企业 Rocket Lab（火箭实验室）成功完成“宝贝归来”任务，在新西兰玛西亚发射场 LC-1B 发射台使用电子 (Electron) 运载火箭发射 7 颗卫星，其中四个是用于美国宇航局 Starling 任务的微型立方体卫星，另外三颗分别是加拿大通信公司 Telesat 的 LEO 3 演示卫星以及美国 Spire Global 公司的两颗立方体卫星。

值得一提的是，这是一枚可回收火箭，一级火箭在发射约 17 分钟后溅落在海上。火箭实验室已完成回收，并将其拖回陆地进行检查和分析。

IT之家查询发现，此次发射为今年全球第 106 次航天发射，美国第 58 次，火箭实验室第 6 次，Electron 运载火箭第 6 次。

该公司正在努力使这款 18 米高的 Electron 火箭实现可重复使用，此次任务就是第一阶段计划的一部分。

相比 SpaceX 的回收方式，两家企业之家依然存在差异。简单来说，猎鹰 9 号可以自主引导进行垂直着陆；而 Electron 则由于体积太小无法留下足够的燃料，所以只能通过降落伞落在海上。

实际上，该公司最初的目标是用直升机直接从天空中捕捉落下的 Electron 助推器，但该计划似乎已经被搁置。

之恶第一天，虽然之前经常有用户吐槽 Space X 的回收船名称（当然我依旧爱你、读读说明书、不够庄严），但相比起来显然是 Rocket Lab 的任务名更有看点，例如：

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