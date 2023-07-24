马斯克自曝正在玩暴雪游戏《暗黑破坏神 4》，角色名为“永远不死”

IT之家 7 月 24 日消息，当地时间昨晚，推特用户 greg 组织了一次空间访谈“谁都别说话，除非我们召唤到马斯克”。这位世界首富加入了本次访谈，并透露自己正在玩暴雪游戏《暗黑破坏神 4》，还晒出了自己的 ID 叫“永远不死”（IWILLNEVERDIE）。

马斯克在访谈中还称，自己是各类游戏的老玩家，从“很早以前开始”就已经游玩 Steam 平台上的游戏，且种类相当广泛 —— 即时战略类、FPS 类、战争类都有涉猎。另外有一位推特用户 @peepofreg 还声称，马斯克也玩《守望先锋》，“我记得他数年之前提起过”。

此次并非马斯克第一次提及这款暴雪新作。在游戏于 6 月 6 日正式发售之前，他就已在 5 月底表现出兴趣，还说喜欢经典叙事类 FPS 游戏《网络奇兵》的重制版。

IT之家此前报道，今日马斯克官宣为推特更换 Logo“X”，马斯克已将自己的头像更换为“X”字母，这也从侧面公布了推特的新 Logo。首席执行官琳达・亚卡里诺（Linda Yaccarino）也发文宣布：“X 来了！我们开工吧。” 目前，X.com 已经指向 Twitter 原网址 twitter.com。

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