淘宝上线 AI 创作小助手，用户可创作不同风格的自画像当头像

IT之家 7 月 24 日消息，据 Tech 星球，淘宝 App 已经上线了一款“AI 创作小助手”，主要针对 AIGC 绘画领域，可帮助用户通过 AI 创作不同风格的自画像用作淘宝账号头像。

据称，AI 创作小助手不止可以用来创作头像，未来应该还会推出更多玩法。

从 Tech 星球的体验来看，其创作 AI 自画像的步骤简单明了。用户只需拍摄或上传人物头像，然后选择动漫风、3D 卡通、Q 宝等绘画风格进行创作，即可生成一款 AI 自画像。

需要注意的是，每次解锁创作需要消耗一把钥匙，而钥匙可以通过分享该应用给好友或每天访问该应用获得。

参考IT之家此前报道，阿里巴巴淘宝天猫集团 CEO 戴珊在今年上半年的淘宝天猫 618 商家大会上表示，未来时代的两大机会将来自生成式 AI 的爆发和社会消费习惯变迁。

她认为，在 AI 时代下，用户新的消费行为和模式的产生将会是必然因此，淘宝在相关内容上的投入也将是必然的。

“未来每一个商家都是好的内容生产者，未来的电商平台，就是最好的内容平台。”戴珊表示，淘宝天猫是变革的引领者，不是被引领者，这是必答题。淘宝天猫的商家不会被时代淘汰，而是会成为 AI 时代的下一个先进生产力。

她表示，面向未来，淘宝天猫制定了“变革生新”的三个方向，升级新场景、新生态和新技术。

一是“用户为先”。淘宝要做生活消费第一入口的国民 App。

二是“生态繁荣”。淘宝未来五年将汇聚上千万商家、上亿创作者和各种服务商；还将陆续主动降低平台收费，增加平台商业化补贴，进一步降低商家经营成本。

三是“科技驱动”。淘宝将举集团科技和数据能力，升级所有现有商家工具，并创造 AI 时代全新的用户产品和服务。今年内，淘宝将为商家免费提供 15 款涵盖新客、老客、会员、粉丝全链路运营的全新私域工具。未来五年内，淘宝将实现商家运营工具的全面智能化、并且全免费，最终为商家降本、提效。

“淘宝始终是一个科技驱动、引领商业的平台，接下来，淘宝要让 AI 普及、普惠，爆发真正改变行业、推动社会进步的生产力。”戴珊表示。

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