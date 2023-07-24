研究认为 GPS 可提前两小时预测地震，但传感器精度需提升 100 倍

IT之家 7 月 24 日消息，英国《新科学家》周刊网站近日报道，法国尼斯蔚蓝海岸大学的康坦・布莱泰里和让-马蒂厄・诺凯的最新研究显示，理论上 GPS 可提前两小时预测地震，但这需要首先研发出精确度达到目前水平 100 倍的 GPS 传感器。

▲ 图源 Pixabay

两位学者选择利用 GPS 数据识别地震发生前板块之间逐步加快的相对滑动。这些滑动太微小，因而不会出现在地震仪上，但如果能被监测到就能预示地震将于何时开始。以前也有科学家进行类似尝试，但以往的研究只分析了少数地震，并且在未发生地震的情况下也出现了预警信号，或者预警信号是在地震发生前不确定的时间点观测到的。

两位学者此次使用了 5 分钟时段内收集的 GPS 测量数据，并使其精确到 1cm 以内，这些数据采集自 90 次独立地震发生前的 48 小时内。他们事先建立起了一个拥有超过 3000 个测量数据的联合数据集，并将此次记录到的地层移动与每一个点位在地震发生时的预期移动方向进行了比较。

测试结果显示，从地震发生前约两小时开始，地质板块之间就出现了逐渐、缓慢且以其他方式难以察觉的相对滑动 —— 这可能会催生一种可靠的地震探测器。

不过，这也存在一个问题。布莱泰里表示，目前 GPS 传感器的噪声水平意味着，只有基于大数据集才可能探测到这种移动，而不是依靠任何一个点位就可以。他说，依靠一个点位探测需要 GPS 传感器能够探测小到 0.1 毫米的移动。

IT之家从报道中获悉，布莱泰里认为目前的传感器精度无法对一次独立地震探测到这种移动，因此无法预测地震。但这次测试表明地震发生前确实会出现一些活动，如果人们能在测量方面取得重大进展（提高传感器精度或部署更多传感器），就有可能察觉相关活动并作出预测。

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