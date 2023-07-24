谷歌账号闲置期上限调整为 2 年，12 月 1 日起将删除闲置账号

IT之家 7 月 24 日消息，谷歌近日更新了谷歌账号闲置政策。根据新政策，所有谷歌产品和服务中的谷歌账号闲置期上限调整为 2 年，该调整即日起生效。谷歌表示，将从 2023 年 12 月 1 日开始，删除闲置账号以及其中的所有内容。

▲ 图源 谷歌官网

谷歌表示，闲置谷歌账号是指连续 2 年无人使用的账号。对于“活跃”账号，谷歌的定义是包括用户在登录谷歌账号时 / 后执行过以下操作的账号：

查阅或发送电子邮件

使用 Google 云端硬盘

观看 YouTube 视频

分享照片

下载应用

使用 Google 搜索

通过“使用 Google 账号登录”功能登录第三方应用或服务

谷歌表示，如果用户的设备上设置了多个谷歌账号，需确保每个账号的使用频次都不低于 2 年 1 次。

谷歌强调，在执行删除操作前，谷歌会向用户的谷歌账号发送电子邮件通知，同时也会向其辅助邮箱（若有）发送通知。

IT之家从谷歌官网获悉，该政策还存在一些例外政策。谷歌表示，如果符合下列一项或多项条件，即使已连续 2 年未曾使用，用户的谷歌账号也不会被视为闲置：

您的 Google 账号被用来购买一款当前有效或长期有效的 Google 产品、应用、服务或订阅。 您的 Google 账号名下有一张含货币余额的礼品卡。 您的 Google 账号名下有一款已发布的应用或游戏，而且该应用或游戏关联了长期有效的订阅或有效的财务交易。例如，Google 账号名下有一款在 Google Play 商店上架的应用。 您的 Google 账号通过 Family Link 管理着活跃的未成年人账号。 您的 Google 账号被用来购买数字商品，例如图书或影片。

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