消息称苹果要求三星、LG 为 iPhone 手机开发“无边框”OLED 显示屏

IT之家 7 月 24 日消息，据韩媒 Thelec 报道，应苹果公司的要求，三星和 LG 公司正在开发无正面边框的 iPhone OLED 显示屏，最终目标是将边框宽度设置为零。

报道称，为了按照苹果的要求，三星显示器和 LG 显示器正努力实现无边框 OLED，他们需要改进薄膜封装（TFE）和屏下摄像头（UPC）技术并确保天线空间。它仍然是一项需要长时间开发，才能应用于大规模生产的技术。

iPhone 15 Pro 机模，图源博主 @来回五三七

值得一提的是，苹果希望实现无边框显示屏，同时保持 iPhone 的平面显示屏和产品侧面的棱角设计，为此他们拒绝采用曲面屏技术。另一个原因是，曲面屏技术会使部分应用在光学上会产生“放大镜效果”，苹果对此非常忌讳。除了光学失真效果外，曲面屏抗摔能力可能会较弱，这也是苹果不想看到的。

图源博主 @来回五三七

据IT之家此前报道，多方消息源表明 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max（或者叫 Ultra）会进一步收窄边框，已经曝光的机模也间接证实了这一点。

微博数码博主 @来回五三七 近日声称自己“搞到了 iPhone 15 系列的模型机”，并展示了一组照片。另一名知名数码博主 @i 冰宇宙 评论要求“特写一下”黑边，而从前者回复的照片中可以看出，该机边框确实明显变窄，不过距离苹果要求的正面无边框显示屏设计还有不小的差距。

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