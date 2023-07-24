消息称苹果 iPhone 15 初期备货同比下降逾 8%，预估 8300~8500 万部

IT之家 7 月 24 日消息，据《电子时报》，苹果供应链消息称，2023 年 iPhone 15 零组件备货力道不及 2022 年同期，略估初步备货量仅约 8300 万~8500 万部的水准，同比下降逾 8%。

以数据来看，2022 年同期的 iPhone 备货预估量约 9000 万部以上，甚至还有喊到近 1 亿部的，看来今年苹果对消费预期有所下调。

根据各大分析师的报告来看，苹果 iPhone 15 系列将于 8 月量产，预计下半年的出货量将达到 8400 万部，而且新一代 Pro Max 机型预计将进行涨价，所以可能会拥有更高的利润率。刚刚，德意志银行还将苹果目标价从 180 美元上调至 210 美元。

苹果公司 5 月 4 日发布的财报显示，2023 财年第二季度（截至 2023 年 4 月 1 日），该公司营业收入 948.4 亿美元（IT之家备注：当前约 6819 亿元人民币），同比下降约 2.5%；净收入 241.6 亿美元（当前约 1737.1 亿元人民币），同比下降约 3.4%。其中，大中华区营收从上一财年同期的 183.4 亿美元降至 178.1 亿美元（当前约 1280.54 亿元人民币）。苹果 CEO 蒂姆・库克表示，尽管宏观经济环境充满挑战，但公司将继续进行长期投资。

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