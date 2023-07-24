苹果 iPhone 15 Pro 钛版手机实机图曝光：五级钛 + 铝合金，USB-C 接口

IT之家 7 月 24 日消息，苹果 iPhone 15 系列手机的消息已经传得沸沸扬扬，目前爆料已知 iPhone 15 Pro 将拥有一个“钛合金版本”，而科技博主 URedditor 日前曝光出了这款钛合金版 iPhone 的实拍图，并透露出了相关材质细节。

▲ 图源 URedditor 发布的推文

从 URedditor 发布的实机照中可以看出，钛合金版 iPhone 15 Pro 中框依然采用了直角边设计，但两端盖板衔接处采用类似 2.5D 的切削风格。

▲ 图源 URedditor 发布的推文

IT之家同时从泄露的实机照中发现，照片中同样具有“实锤”了的 USB-C 接口，此外，这代机型依然采用常用的“梅花螺丝”用于固定中框，照片中同时还显露出了尾插两端的扬声器开孔。

而根据 Uredditor 的说法，iPhone 15 Pro 的钛合金版物料上使用了五级钛（Ti-6Al-4V）及铝合金 （Al 6013 T6)，该博主同时表示，iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 14 Pro Max 最大的区别“只是换了 USB C，并更新了相机镜头”。

▲ 图源 URedditor 发布的推文

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