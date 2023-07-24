日本经产省计划引进新型尖端超级计算机，助力日企开发生成式 AI 产业

IT之家 7 月 24 日消息，据《日本经济新闻》今日报道，日本经济产业省将通过其附设的研究机构引进一台新的尖端超级计算机，以支持该国生成式 AI 产业的发展。该报还称，在生成式 AI 领域，外国公司（相比于日本公司）正处于领先地位。

日本国立研究机构“产业技术综合研究所”（AIST）是日本最大的研究机构之一，隶属于经产省。该机构将于 7 月建立一个新的超算和量子技术研究基地，并由经产省提供资金支持。

据报道，“产业技术综合研究所”将最早于明年开发出一台超级计算机，其计算能力大约是现有机器的 2.5 倍。在日本经产省的监督下，该机构将通过云服务将这台超算提供给开发生成式 AI 的日本国内企业。

IT之家此前报道，日本多家企事业单位目前均在提高对生成式 AI 的投入。软银集团 CEO 孙正义曾于 6 月 21 日的股东大会上宣布，AI 革命正在爆发，软银公司将“转守为攻”，公司还将开发日本版 ChatGPT，孙正义更指出“如果不能拥抱 AI，便是失去未来”。

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另外，日本文部省（教育部）在 6 月 22 日公布了一项指导法案，允许在小学、初中和高中有限度地使用 ChatGPT 类生成式人工智能。但考虑到利用生成式 AI 有可能扼杀学生的创造力和学习动力，因此指导法案也要求小学生（13 岁以下）使用 AI 时需要特别谨慎。而任何由 AI 生成的作业，一经判定，将被视为作弊。指导法案中提到，学生应当使用生成式 AI 来分析课堂，从中得到更多观点。学生和教师还应该通过 AI 来评估自身，避免局限于自我思考中。

东京都知事小池百合子亦在 6 月 13 日宣布，东京都所有的政府部门都将引入以 ChatGPT 为代表的生成式 AI，该计划将于 8 月起全面施行。她在东京都议会例会上表示：“在评估创新技术的积极和消极影响的同时，我们将推动其在各个行政领域的应用，并利用它来实现更好的施政效果。”

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