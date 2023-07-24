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TikTok 推出文本化内容支持，有望成为 Twitter 新的挑战者

2023/7/24 23:21:09 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 24 日消息，TikTok 今日宣布推出文本化内容支持，用户可直接创建基于文字的内容。当用户访问“相机”页面时，除了传统的照片和视频两个选项外，还可以发布纯文字内容。

手机屏幕的截图

▲ 图源 TikTok 官网

根据 TikTok 官方介绍，进入创建文本内容的页面后，用户可以直接输入文字内容，并为这些内容添加贴纸、标签、背景颜色、声音等元素，传统图像类内容所支持的评论、二重奏（Duets）等互动功能也都得以延续。

据 The Verge 报道，这项新功能实际上在观感上更接近于 Instagram 的 Stories 功能，且经过测试，每条纯文本内容最多只能发送 1000 个字符。不过，纯文本内容的引入还是让分析人士认为 TikTok 至少对挑战 Twitter“有点兴趣”

IT之家此前报道，在本月初正式发布后，Meta 的 Threads 作为 Twitter 的有力竞争者已经打破了诸多纪录，然而最近其日活数量已经出现显著下滑。除了 Threads 外，Bluesky、Mastondon 等平台都已经加入到挑战 Twitter 的竞争中，TikTok 的入局或许并不让人意外。

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关键词：TikTokTwitter文本化内容

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