Twitter 正式推出私信限制，未付费用户每天最多发送 20 条

IT之家 7 月 22 日消息，Twitter（推特）官方今日宣布，将正式限制未经验证（非 Twitter Blue）账户每天发送的直接消息（DM，类似于国内的私信）数量，官方称此举是为了减少垃圾消息的产生量。

根据 Twitter 用户的测试，未付费用户目前每日只能发送 20 条私信，当尝试发送第 21 条私信时，系统会提示“无法发送，点击以执行其他操作。”

不过，Twitter 还会提示用户“立即订阅 Twitter Blue 服务并发送更多消息”，网友认为这更像是一种吸引用户付费的方式，而非针对垃圾消息的缓解措施。

IT之家此前报道，自 6 月以来，Twitter 已经多次调整针对未付费用户的私信限制，马斯克和 Twitter 官方一直都强调此举是为了减少垃圾消息的产生。与此同时，Twitter 在 7 月初也限制了非付费用户每日的推文浏览量，最初为 600 条，后来调整为 1000 条，Twitter 方面也解释称此举是一种反抓取措施。

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