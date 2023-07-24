小蓝鸟再见：Twitter 正式变为“X”

IT之家 7 月 24 日消息，推特（Twitter）正在转型为 X，目前已经正式启用 X 名称和 Logo，告别原有的 Twitter 名称和小蓝鸟形象。此外，平台颜色也已正式更新为黑色。另外，推特官方账号也将名字和头像改为了“X”。

目前包括按钮图标、载入界面等场景均已更换为“X”，同时该标志也出现在了推特的总部大楼上。

今日早些时候，推特首席执行官琳达・亚卡里诺发文，宣布推特 Logo 正式改为 X。马斯克亦发文称，X.com 已指向 twitter.com。

这是该公司被亿万富翁埃隆・马斯克收购后的一项重大变革，马斯克希望将 X 打造成一个“超级应用”，提供各种服务和功能。

马斯克在周日早上开始在推特上发布一系列推文，宣布这一变化，其中一条写道：“很快我们就要告别推特这个品牌，以及所有的小鸟。”随后，X 的标志就出现在网页版的推特上，取代了原来的小蓝鸟。移动版的应用也将在更新后更换新的标志。目前，网页版的登录提示仍然保留了推特的字样。

据报道，马斯克还给推特的员工发了一封邮件，通知他们这一变化，并表示这将是他最后一次使用 Twitter.com 域名发送邮件。

马斯克于去年 11 月以 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3163.6 亿元人民币）的价格收购了推特，当时他表示，他想要将推特改造成一个可以满足用户各种需求的平台。X 是他为这个愿景起的名字，意味着无限可能。

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