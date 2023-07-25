Chrome 和 Safari 浏览器已可使用微软必应聊天，但有诸多限制

IT之家 7 月 24 日消息，微软的人工智能聊天机器人 Bing Chat（必应聊天）现在可以在谷歌 Chrome 和苹果 Safari 浏览器上使用了，用户只需访问 Bing.com 网站，就可以和该聊天机器人进行交流。

不过，在 Chrome 和 Safari 浏览器上使用 Bing Chat 还有一些限制。比如，用户输入的文字不能超过 2000 个，而在微软自家的 Edge 浏览器上，这个限制是 4000 个。而且，用户和聊天机器人的对话只能持续五轮，而不是 30 轮。此外用户还会看到一些弹窗，提示他们下载 Edge 浏览器。

IT之家注意到，除了在不同的浏览器上推出 Bing Chat 之外，微软还为这款聊天机器人增加了暗黑模式的选项。用户可以通过点击 Bing Chat 右上角的汉堡菜单，然后选择外观 > 暗黑或系统默认来切换暗黑模式。不过，这个功能似乎还没有完全推出。有些用户可以看到这个选项，但有些用户还看不到。

之前，微软只在 Edge 浏览器上提供了这款聊天机器人，这对于想要在其他浏览器上使用这个工具的用户来说非常不方便，而谷歌的 Bard 聊天机器人虽然可以在除 Chrome 之外的其他浏览器上使用。

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