微软承认 7 月更新导致 Outlook 2016 无法打开超链接，现已提供修复方案

IT之家 7 月 25 日消息，微软承认 7 月更新导致 Outlook 无法打开超链接，在最新发布的官方更新日志中，发布了临时解决方案。

微软微软于 7 月 11 日面向 Outlook 2016，发布了安全更新 KB5002427；面向 Outlook 2013，发布了安全更新 KB5002432。不过用户反馈安装之后，无法在 Outlook 2016 中打开链接。

微软表示在 Outlook Desktop 中单击电子邮件中的链接之后，如果路径为完全限定的域名（FQDN）或 IP 地址，可能会跳出“此 URL 出现意外错误”的提示。

微软官方也提供了临时解决方案，IT之家在此附上微软介绍如下：

警告： 此解决方法可能使计算机或网络更容易受到恶意用户或病毒等恶意软件的攻击，因此确保添加到受信任站点的 FQDN 或 IP 地址，是公司或网络的有效 URL 路径。

为了确保继续访问 FQDN 或 IP 地址路径上的文件，请根据 Windows 指南将这些 URL 添加到“受信任的站点”区域，使用 FQDN 或 IP 地址时，Intranet 站点被标识为 Internet 站点。

解决方案如下：

转到 Windows 设置。

搜索并打开 “Internet 选项”。

单击“ 安全性 ”选项卡，然后选择“受信任的站点”。

添加要允许的 URL、UNC、FQDN 路径，以“将此网站添加到区域”。例如，添加 file://server.usa.corp.com

注意： 如果要添加的条目未显示以“https：”开头，必须先取消选中“需要服务器验证 (https) 此区域中所有站点”复选框，然后才能保存它。

此解决方法也可以通过组策略进行部署。

GPO：用户配置

策略：\\Windows 组件 \Internet Explorer\Internet 控制面板 \ 安全页面 \ 站点到区域分配列表

提示：

为了避免由于语法不正确而导致策略或区域处理失败，强烈建议先在 Internet 选项 UI 中测试所需的策略条目：

组策略区域管理接口不提供输入值的输入验证。 通过利用上述提示，管理员可以确保在广泛部署策略值之前将其视为有效。

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