冒险策略游戏《戈德》发布实机预告，10 月 5 日登陆 PS5

IT之家 7 月 25 日消息，冒险策略游戏《戈德》发行商 GSE 发布 PS5 版实机预告，预计 10 月 5 日登陆 PS5 平台，支持简体中文。

IT之家从 Steam 页面获取到，《戈德》将于 8 月 18 日登陆 Steam，售价 150 元，感兴趣的用户点此进入购买。预购可免费升级至豪华版，并获得一个额外的自定义关卡“坚守阵地”、游戏原声带和数位美术集（“坚守阵地”是一个波次防御型的自定义关卡）。

《戈德》中多种多样的任务将让玩家走出村落的围墙外，想办法防止灾难发生，或是解决自己部族居民的个人问题。关卡的主要目标将引领玩家的旅程，而支线任务与随机遭遇则会让玩家进入荒野，追捕传奇生物、揭开远古的秘密或战胜邪恶的祸害。

玩家可以自定义关卡大小、袭击强度、游戏环境、敌人类型、起始资源、气候恶劣程度等因素。编年史的书页零星散落在地图中，编年史阐释了《戈德》的世界观，融合了斯拉夫神话与黑暗幻想的题材。有兴趣的玩家可以进一步深入探索游戏世界，收集尽可能多的书页，了解神灵之源，古昔的部族派系，还有神秘的斯拉夫密语者。

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