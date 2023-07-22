恋爱冒险游戏《白色相簿：编缀的冬日回忆》8 月 4 日登陆 Steam

IT之家 7 月 22 日消息，《白色相簿》是 AQUAPLUS 推出的经典视觉小说，也是日本最受欢迎的系列之一，讲述了多种形式的爱情故事。

IT之家在推特获悉，Shiravune 正式宣布经典恋爱冒险游戏《白色相簿：编缀的冬日回忆》将于 8 月 4 日在 Steam 平台发售，页面显示不支持中文，感兴趣的小伙伴点此查看。

游戏简介：

藤井藤也是一名普通的大学生，但有一点是：

他与流行歌手森川由纪的联系。



你看，那个受欢迎的歌手是他的女朋友……

她越受欢迎，

两人在一起的时间就越少。

他们会保持情侣关系，还是会分道扬镳？

随着冬天的到来，空气越来越冷，

两人在他们的爱情专辑中谱写了新的曲目……



这张专辑将像雪一样洁白，一样凄美。

出道仅一年的新晋歌手。她从高中起就和塔也约会，两人现在就读同一所大学。然而，她日益高涨的人气并没有改善他们的关系，反而有可能导致他们的关系破裂。

绪方莉奈是由希在同属制作公司的资深同事，她从小就凭借才华和努力成为明星…… 更不用说她漂亮的外表、敏捷的思维、流畅的举止、积累的经验、坚定不移的歌声和坚不可摧的精神。这些特质以及更多特质使她成为娱乐界不可阻挡的力量 —— 而她所需要牺牲的只是个人生活的表面。

序幕

冬日的寒风中飘荡着歌声，

在乐器店外，我的脚步停了下来。

监视器的阴极射线管在画面中发出声音

，我站在另一边，静静地观看。

在我放学回家的路上，在刺骨的寒意中，她让我全神贯注……



这就像我生命中的每一天一样平常。

普通，就是说，在各方面都普通，除了一个。

自从她出道以来，我们就一如既往地团结在一起。

至少到目前为止。



她过着她非凡的生活，而我过着平庸的生活。

人们相遇，又分手，又混在一起，

但日子还是过得很快。