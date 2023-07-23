任天堂动作冒险游戏《皮克敏 4》已正式发售，港区 429 港币

IT之家 7 月 23 日消息，《皮克敏 4》是一款由任天堂开发并发行的动作冒险游戏，现已正式发售，港区定价 429 港币（IT之家备注：当前约 394 元人民币）, 日区数字版 6500 日元（当前约 330 元人民币），实体版 6578 日元，支持任天堂兑换券兑换。

不幸坠落在未知的行星的「船长・欧利玛」。「救援队」接收到欧利玛发出的求救讯号，却也在前往救援时落难。

最后的希望只剩下在本部待命的救援队新人队员 ——「您」。「您」所降落的地方，是许多危险的原生生物栖身的神秘行星。

「您」在此遇见了不可思议的生物「皮克敏」，并借助它们的力量展开探索。