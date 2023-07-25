苹果与韩国女子乐队 NewJeans 合作推出《ETA》MV，全程由 iPhone 14 Pro 拍摄

IT之家 7 月 25 日消息，苹果与韩国流行乐队 NewJeans 合作，全程使用 iPhone 14 Pro 拍摄主打曲《ETA》官方 MV。该 MV 由苹果营销机构 TBWA / Media Arts Lab 制作，是 Shot on iPhone 活动的一部分。

除了主要剪辑之外，该机构还为社交媒体制作了幕后内容，重点介绍了该剪辑是如何使用 iPhone 拍摄的。在 Instagram 上，该乐队一直在推广“动作模式”（对视频应用超级稳定功能）和 4K 分辨率的电影模式等功能，这在 iPhone 14 机型中尚属首次。

IT之家注意到，NewJeans 是一支于 2022 年首次亮相的韩国女子乐队，据 Pitchfork 所述，该乐队被认为是“当今最有趣的韩国流行音乐之一” ，受到了 Gucci、Louis Vuitton、Burberry 和 Chanel 等品牌的广泛关注。

这并不是苹果第一次用音乐推广 iPhone。2020 年，Lady Gaga 《Stupid Love》的 MV 就是用 iPhone 11 Pro 拍摄的。赛琳娜・戈麦斯 (Selena Gomez) 还在 2019 年与苹果合作发布了用 iPhone 拍摄的 MV。

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