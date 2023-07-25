古尔曼：苹果内部已使用 Apple GPT，短期内不向公众开放

IT之家 7 月 25 日消息，彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）爆料苹果正开发“Apple GPT” AI 项目之后，在近日发布的 Power On 时事通讯中，透露苹果内部已在使用 Apple GPT。

古尔曼表示苹果现阶段只允许部分员工有限运用 Apple GPT，目前苹果公司并未决定未来的开发方向，也没有设定相关的开发目标，更谈不上何时向普通用户开放了。

IT之家援引彭博社报道，古尔曼称 Apple GPT 经过大数据训练之后，主要帮助苹果员工开发未来的功能原型，总结文本并回答问题。

古尔曼称苹果尚未确定最终的消费级 AI 产品，但目前已经在多个领域展开探索，寻找合适的商用切入点。

Siri 是 Apple GPT 的一个不错切入点，只不过现阶段不会向用户开放。

古尔曼还认为苹果计划将全新的聊天机器人技术引入到 AppleCare 售后支持中，未来还会探索各种可能。

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