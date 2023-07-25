索尼 PS5 Access 无障碍控制器 12 月 6 日发售，708 港币

IT之家 7 月 25 日消息，索尼 PlayStation 香港公众号宣布，PS5 Access 无障碍控制器将于 12 月 6 日发售，已于 7 月 21 日开放预购，美区定价 89.99 美元（IT之家备注：当前约 647 元人民币），港区售价 708 港币（当前约 651 元人民币）。

据了解，Access 控制器可以更换平面、弧面、悬臂键帽，自由设定每个按键的实际指令，将按键设定为单次输入模式或者“开 / 关切换”模式，关闭或启用某个按键来防止误触，甚至融合两种输入指令到一个按键。

Access 控制器支持摇杆帽任意更换，摇杆延伸臂的自由伸长或缩短，摇杆“N 方向”定位校准，及摇杆灵敏度与盲区调节。同时，玩家还可将两台 Access 控制器作为一组虚拟控制器，或将一台或两台 Access 控制器与 DualSense 或 DualSense Edge 组合使用，增加触觉反馈、自适应扳机、滑动触碰板等功能。

PS5 Access 除了本体外，还随包装附送 USB 连接线、8 个枕型按键帽（已安装在控制器上）、4 个平面按键帽、4 个弧面按键帽、2 个悬臂按键帽、1 个宽平面按键帽、标准摇杆帽、圆顶摇杆帽（已安装在控制器上）、球形操作杆帽、23 个按键帽图标、快速参考指南及安全指南。

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