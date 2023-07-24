索尼官网教育优惠已开启：可获专享优惠券，累计最高 2360 元

IT之家 7 月 24 日消息，索尼发文宣布官网教育优惠已开启，通过教育身份验证，即可获专享优惠券，累计最高可领 2360 元，感兴趣的小伙伴点此认证。

IT之家从官网获悉，认证后可以获得 300 点 My Sony 会员成长值和专属优惠券，优惠商品涵盖全画幅相机、镜头、耳机、手机、播放器等。

全画幅相机：Alpha 7 Ⅲ、Alpha 7 CL 优惠 100 元

镜头：SEL85F18、SEL55F18Z、SEL35F18F、SELP1020G、SEL11F18、SEL15F14G 优惠 50 元

耳机：WH-1000XM5、WH-1000XM4、LinkBuds S、LinkBuds 优惠 40 元

此外，索尼 Xperia 1 V 开启限时以旧换新补贴，最高可获得 300 元补贴券，活动时间 7 月 19 日-31 日，原价 8999 元起。活动平台：索尼中国 App / 索尼中国在线商城微信小程序 / 索尼中国在线商城。

800≤回收价 < 999：100 元补贴券

1000≤回收价 < 1999：200 元补贴券

回收价 > 2000：300 元补贴券

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