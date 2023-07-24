索尼 Xperia 5Ⅴ 手机广告泄露：后置双摄，预计 9 月~10 月发布

IT之家 7 月 24 日消息，索尼今年上半年已经发布了 Xperia 1Ⅴ ，延续了索尼高端旗舰手机的一贯设计。该公司一般会在下半年都会发布 Xperia 5 系列机型，而现在 Xperia 5Ⅴ 似乎已经遭到了泄露。

Reddit 用户 @JB2unique 放出了一份泄露的索尼 Xperia 5Ⅴ 宣传广告，看起来与上一代差别不大，但后置镜头模组从上一代三摄改为双摄。

此外，它依然保留了之前的 3.5mm 耳机口，并且依然没有采用打孔屏。如果你仔细看的话还可以看到，这款机型的外壳上还有 ZEISS T * 符号，这表明该机依然会采用蔡司 T * 镜头镀层。

按照之前的惯例，索尼倾向于在每年 9 月或 10 月推出 Xperia 5 系列机型，但这个广告的泄露表明 Xperia 5Ⅴ 也可能会提前发布。

根据之前的爆料来看，该机将搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，可选 16GB、12GB 内存版本，支持 33W 快充。此外，还有消息称索尼 Xperia 1Ⅴ 和 Xperia 5Ⅴ 将率先支持蓝牙 LE Audio 和 LC3。

▲ 索尼 Xperia 5 IV

目前暂时还没有关于这款手机的更多信息，IT之家后续将保持关注，敬请期待。

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