电动 CLA，梅赛德斯奔驰全新入门级概念车预告图发布：慕尼黑车展首发

IT之家 7 月 25 日消息，豪华汽车制造商梅赛德斯-奔驰计划推出一款期待已久的电动车型。该车企现发布了一张关于新款入门级电动车型（尺寸接近 CLA 大小）的预览图。

根据《Autocar》，新的入门级电动车概念车将有着与 CLA 相似的尺寸，并拥有梅赛德斯 EQXX 概念车相似的设计元素，续航里程最高可达 747 英里（IT之家备注：约 1202.18 公里）。

外媒认为，这款入门级概念车基于奔驰全新 MMA 平台打造，并很可能采用源于比亚迪的磷酸铁锂电池组。

今年 9 月，梅赛德斯-奔驰将在德国慕尼黑举行的 IAA Mobility 2023 上展示这款全新入门级电动车型的概念设计，我们届时将为大家带来更详细的报道。

作为一家努力实现电气化转型的公司，梅赛德斯-奔驰将在今年晚些时候向大家展示其下一代电动车型。

目前，该公司已经拥有五款纯电动车型，包括 EQS 轿车、EQS SUV、EQB、EQE 轿车和 EQE SUV。

梅赛德斯经销商委员会主席约瑟夫・阿格斯特拉此前表示：“有很多电动车正在研发中”，“电动车肯定是我们的未来。”

据《汽车新闻》，奔驰即将推出的一系列新车中包括一款预计将达到 400 英里（约 643.74 公里）续航的电动 CLA 轿车，专为年轻买家而设计。

此外，梅赛德斯还计划为其首款大众市场电动汽车 EQC 推出一款电动 GLC 继任者。

梅赛德斯表示，今年 IAA Mobility 2023 的亮点将是其入门级市场，并将展示多款新概念车。

据《Autocar》，新一代 CLA 车型预计将于 2025 年上市，使用内部开发的电动和轻度混合动力汽油传动系统。

结合此前的消息来看，全新 MMA 平台主打中小型和紧凑型车，将支持燃油、混动、纯电多种动力结构。尤其需要注意的是，MMA 平台还支持 800V 超充系统、永磁同步电机、SiC 功率电子器件等多项技术。

据介绍，这款概念车的量产版将于 2024 年亮相，其搭载的纯电动力系统提供单电机前驱和双电机四驱两种形式，可提供至少 200 马力（149 千瓦）的功率，WLTP 工况下可实现 450-550 公里的续航里程。

▲ 梅赛德斯 EQXX

这款新车将与 EQXX 和 Vision One-Eleven 一起在慕尼黑展出，以向大家介绍梅赛德斯在未来电动车上将使用的技术。

作为全新紧凑型汽车阵容的一部分，梅赛德斯预计将在未来三年内发布另外三款“入门级”电动汽车车型。该车企表示，将于 9 月展示的新车型将代表其“领先同级的创新、设计和数字体验的愿景”。

▲ 梅赛德斯 Vision 1-11 EV

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