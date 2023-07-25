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暴雪《暗黑破坏神 4》因 UI 设计问题导致玩家无意间激活高级战斗通行证，价值 9.99 美元

2023/7/25 10:54:57 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 25 日消息，《暗黑破坏神 4》数字豪华版和终极版内含高级赛季通行证解锁道具，有玩家反馈因为 UI 设计问题，很容易误点到解锁 —— 该道具可以留到以后的通行证使用，并不局限于当前赛季

游戏主播 Rurikhan 在游玩《暗黑破坏神 4》时，无意中激活了 1000 白金（价值 9.99 美元，当前约 72 元人民币）的第 1 季高级战斗通行证 —— 因为“激活高级战斗通行证”按钮位于“赛季旅程”附近，并且光标默认为前者。随后他将该片段上传到 Twitter，认为暴雪是“故意的”。

《暗黑破坏神 4》社区负责人 Adam Fletcher 回帖保证正在修复，将确保光标不会默认为“激活高级战斗通行证”按钮，而是默认为“赛季旅程”。

IT之家注意到，《暗黑破坏神 4》此前的 1.1.0 补丁引起大量负面评价，团队在“篝火聊天”中公布了 1.1.1 补丁的部分内容，调整如下：

  • 法师和野蛮人将得到增强

  • 地狱狂潮和噩梦地下城的敌人密度大幅增加

  • 添加一个额外的存储空间页面，药水叠层上限增加到 99

  • 技能洗点成本将降低 40%

  • 调整 50-100 级的升级

  • 稀有物品获取几率增加，掉落率会随着时间增加

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关键词：暴雪暗黑破坏神4

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