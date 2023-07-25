消息称徕卡将采用 7000 万像素 CMOS，有望用于 M11P、SL3 等后续相机

IT之家 7 月 25 日消息，徕卡公司目前已经在 M11、Q3 相机中使用了 6000 万像素的 BSI CMOS，据外媒 Leica Rumors 爆料，徕卡公司目前准备更进一步，他们正在准备一款 7000 万像素的彩色 / 单色 CMOS。

据悉，徕卡和 CMOSIS 合作，正在共同研发一款全画幅 70 MP（7000 万像素）的 CMOS 传感器，分为标准彩色版本和徕卡 Monochrome 机型的特殊单色“黑白版本” ，目前该传感器的谍照已经被外媒放出。

▲ 图源 Leica Rumors

IT之家查询到，CMOSIS 是一家以色列影像公司，目前隶属于 AMS-Osram，此前徕卡在 M240 时代（2012 年前后）就已经与其合作 M240（M262 / M240P）、SL1、Q1（Q-P）等相机中应用了双方共同研制的 24MP（2400 万像素）全画幅 CMOS。

国内论坛对徕卡这代机型成像普遍持有好感，认为徕卡与 CMOSIS 合作推出的这款 CMOS （M240）在饱和度层面优于后续徕卡 M10、M10R、M11 相机所用的 CMOS，但在高感方面存在不足，配合徕卡在 M240 时代机内处理算法，容易在“直出 JPG”中出现“主体过艳、暗部死黑”的问题，但也有人将这一缺陷视为“成像特色”。

▲ 图源 Leica Rumors

徕卡公司近来在旗下相机中应用了多款 CMOS，一改早期“一款 CMOS 全系用”的局面，因此如果徕卡公司在其 M11P 或 M12、SL3 等相机机型中采用 7000 万像素的 CMOS，实际上并不让人感到意外，不过价格想必会又贵几百欧元。

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