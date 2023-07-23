大疆 OSMO Action 4 规格曝光：1/1.3 英寸 CMOS，4K120P 慢动作拍摄

IT之家 7 月 23 日消息，大疆宣布将于北京时间 7 月 25 日 21 点举行新品发布会，海报显示“双摄就位，主角归位”，预计将推出 DJI Air 3 无人机。

@camerainsider 现放出了 OSMO Action 4 的消息，预计这款新品同样会在下周发布会上亮相。

传感器：1/1.3 英寸 CMOS

镜头：155° f / 2.8

4K60P 155° FOV

4K120P 慢动作

10bit&D-Log M

360° 地平线稳定

防水：18 米

重量：145 克

参考IT之家此前报道，大疆在去年 9 月发布了全新一代运动相机 Osmo Action 3，首发价 2299 元起。

大疆 Osmo Action 3 支持最高 4K / 120fps 的影像规格，拥有便捷的相机快拆系统，帮助用户简单快捷进行机位固定及镜头切换，借助横竖拍保护框，它能够快速实现竖拍模式。

官方表示，Osmo Action 3 无论低温还是潮湿环境下，它都能够超强待机，裸机还能下潜至水下 16 米。

参数方面，Osmo Action 3 搭载 1/1.7 英寸 CMOS，可拍摄 4K / 120fp 和 1200 万像素照片，支持 D-Cinelike 色彩模式、延时摄影和数码变焦。此外，Osmo Action 3 在前代基础上升级至多模式增稳技术，超强增稳 3.0（RockSteady 3.0）采用 DJI 最新一代智能防抖算法，可以有效抵消相机在运动中各个方向的抖动。地平线增稳（HorizonSteady）可以对任何角度的地平线倾斜进行水平校正，即使在极限场景下剧烈颠簸或者 360° 旋转，也能保持画面平稳。同时开启地平校正（HorizonBalancing），可对 ±45° 内的地平线倾斜进行水平调整。

续航方面，官方称 Action 3 具备主流运动相机中最大电池容量 1770mAh ，在常温环境下，可录制 1080p / 30fps 视频长达 160 分钟，4k / 60fps 视频连续录制 90 分钟也不会出现过热反应。

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