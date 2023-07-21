Windows 11 推送安卓子系统 2306 正式版更新，改进画中画、相机兼容性等

IT之家 7 月 21 日消息，微软向所有 Windows Insider 渠道发布了 Windows 11 上适用于安卓子系统的更新，版本号为 2306.40000.4.，更新包括对改进高级设置、修复 OneDrive 文件夹等。
IT之家附更新内容：
改进相机兼容性。
F11 全屏模式显示悬停任务栏，以改善鼠标和触摸体验。
本地网络（在高级设置 - 实验功能下）取代了“高级网络”。安卓应用程序可以在所有版本的 Windows 11 上连接到同一网络上的设备、遵守 Windows 防火墙规则并使用 VPN。
共享用户文件夹（在高级设置 - 实验功能下）提供更改默认共享文件夹的选项。
如果一个应用试图使用子系统没有的权限，子系统会提示用户。
子系统已经从 EROFS 切换到 EXT4 作为只读磁盘。
修复了 OneDrive 文件夹在安卓应用程序中不显示的问题。
支持更多文件类型的拖放功能。
改进了画中画（增加新 UI 按钮）。
对于内存至少为 16 GB 的设备，默认启用部分运行模式。
Arm 设备的稳定性修复。
Linux 内核更新到 5.15.104。
安卓 13 安全更新。
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