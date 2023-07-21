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Windows 11 推送安卓子系统 2306 正式版更新，改进画中画、相机兼容性等

2023/7/21 7:08:36 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825拾星 的线索投递！

IT之家 7 月 21 日消息，微软向所有 Windows Insider 渠道发布了 Windows 11 上适用于安卓子系统的更新，版本号为 2306.40000.4.，更新包括对改进高级设置、修复 OneDrive 文件夹等

IT之家附更新内容：

  • 改进相机兼容性。

  • F11 全屏模式显示悬停任务栏，以改善鼠标和触摸体验。

  • 本地网络（在高级设置 - 实验功能下）取代了“高级网络”。安卓应用程序可以在所有版本的 Windows 11 上连接到同一网络上的设备、遵守 Windows 防火墙规则并使用 VPN。

  • 共享用户文件夹（在高级设置 - 实验功能下）提供更改默认共享文件夹的选项。

  • 如果一个应用试图使用子系统没有的权限，子系统会提示用户。

  • 子系统已经从 EROFS 切换到 EXT4 作为只读磁盘。

  • 修复了 OneDrive 文件夹在安卓应用程序中不显示的问题。

  • 支持更多文件类型的拖放功能。

  • 改进了画中画（增加新 UI 按钮）。

  • 对于内存至少为 16 GB 的设备，默认启用部分运行模式。

  • Arm 设备的稳定性修复。

  • Linux 内核更新到 5.15.104。

  • 安卓 13 安全更新。

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关键词：Windows11安卓子系统

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