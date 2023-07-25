联想预热小新 Pro 超能本 2023 旗舰锐龙版：搭载 R7 7840HS，标配 32GB LPDDR5x 内存

IT之家 7 月 25 日消息，联想今日宣布即将在 7 月 29 日发布的小新 Pro 超能本 2023 旗舰锐龙版将标配 32GB LPDDR5x 内存和 1TB。

IT之家在联想方面了解到，小新 Pro 笔记本的 R7 7735HS 版内存为 16GB 起，这次小新 Pro 笔记本 R7 7840HS 版则 32GB 内存起，SSD 同样标配 1TB。

早在 5 月份的一次 AMD 直播活动上，联想就介绍了即将推出的小新 Pro 14 2023 旗舰锐龙版笔记本。小新 Pro 14 2023 旗舰锐龙版笔记本将搭载 R7 7840HS 处理器，60W 性能释放，配备 32GB + 1TB SSD 。屏幕为 14 英寸 16:10 2.8K 120Hz，电池容量为 75Wh，接口包括 USB4 和全功能 USB-C。这款笔记本重 1.46kg，厚度为 15.99mm。小新 Pro 16 2023 旗舰锐龙版也将在 7 月 29 日发布，预计搭载 16 英寸 2.5K 120Hz 屏。

除了这款笔记本外，联想还将在 7 月 29 日发布小新 Pad Pro 12.7 大屏学生平板、小新学习平板 12.7 英寸以及新款 YOGA 27 一体机。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。