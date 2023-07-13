8899 元，尼康尼克尔 Z 70-180mm f / 2.8 镜头今日正式开售

IT之家 7 月 13 日消息，尼康 6 月份发布的尼克尔 Z 70-180mm f / 2.8 长焦变焦镜头今日发售，国行定价 8899 元。

据IT之家此前报道，这款镜头兼容采用尼康 Z 卡口的全画幅 / FX 格式数码微单相机，在全焦距范围，具有恒定 f / 2.8 最大光圈。镜头全长约 151mm、重量约 795 克。

此外，该镜头采用步进马达（STM）可实现快速自动对焦。此外，尼克尔 Z 70-180mm f / 2.8 在最大广角位置的最近对焦距离为约 0.27m，最大复制比为约 0.48 倍，可用于拍摄花卉和动物面部的特写镜头。

尼康尼克尔 Z 70-180mm f / 2.8 特性如下：

覆盖 70mm 至 180mm 中远摄至远摄焦距范围，支持多种场景和拍摄对象。

在整个焦距范围内恒定的 f / 2.8 最大光圈，以及长焦镜头特有的虚化和压缩效果。

小巧轻便，可以随身携带。

使用 Z 增距镜 TC-1.4× 或 Z 增距镜 TC-2.0× 可将最大焦距分别扩展至 252mm 或 360mm。

安装 Z 增距镜 TC-2.0× 时，最大复制率为约 0.96⨯，接近实物大小的复制效果。

采用步进马达（STM）可实现快速且安静的自动对焦驱动。

可以在最近对焦距离仅为约 0.27m（最大广角位置）的情况下使用自动对焦进行特写拍摄。