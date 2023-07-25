配高通芯片，索尼本田合作的 Afeela 电动汽车具备 Level 3 级别自动驾驶能力

IT之家 7 月 25 日消息，索尼在今年 1 月召开的 CES 大展上，宣布和本田合作，推出名为 Afeela 的全新汽车品牌。

根据 Automotive News 报道，Afeela 电动汽车将会搭载高通芯片，具备 Level 3 级别的自动驾驶能力。

IT之家注：根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）2013 年公布的《汽车自动化五级标准》，Level 3 的描述如下：

有限的自动驾驶，在预设的路段（如高速和人流较少的城市路段），汽车自动驾驶并承担驾驶安全的责任，驾驶员仍需要在某些时候接管汽车，但有足够的预警时间，如即将进入修路的路段 (Road work ahead)。Level 3 将解放驾驶员，即对行车安全不再负责，不必监视道路状况。

AutoPacific 首席分析师艾德 Kim 强调了高通在 Afeela 项目中的关键作用，他表示：

本田提供了平台，索尼有了想法，但实际上是高通为所有这些东西提供了动力。

Afeela EV 不仅是技术进步的缩影，也是美学奇迹。内部屏幕将采用虚幻引擎开发的图形，该引擎与 GMC Hummer EV 中的显示器相同。