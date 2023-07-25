印尼计划推出电动汽车投资激励措施，正与比亚迪、特斯拉等车企商谈

IT之家 7 月 25 日消息，据路透社，印度尼西亚海洋与投资统筹部长卢胡特・潘查伊坦 (Luhut Pandjaitan) 今日表示，印尼正在敲定一套新的激励措施，以吸引电动汽车制造商的投资。

他还补充说，政府正在与特斯拉和比亚迪等大公司进行谈判。据称，印尼激励措施将以泰国和越南提供的激励措施为基准，但没有提供具体细节。

“明天我们将最终确定我们将给予在印度尼西亚进行任何 EV 投资的激励措施，”卢胡特说道，他还表示他们正在等待总统佐科・维多多的批准。

卢胡特补充说，他将于周四在中国成都会见比亚迪高管，并计划于 8 月 3 日在美国加利福尼亚州与特斯拉 CEO 埃隆・马斯克会面。

印度尼西亚是东南亚最大的经济体，而当地也一直在努力以该国拥有世界上最丰富的镍储备为条件吸引各大电动汽车制造商在该国进行投资，但目前主要是一些传统车企进驻。

参考IT之家此前报道，大部分汽车制造商，如中国的比亚迪等更愿意选择在东南亚的汽车中心泰国、越南，甚至印度进行投资。

印尼多年来一直在吸引特斯拉的投资，希望使其成为这家全球车企在亚洲的生产中心。之前也一直有消息称特斯拉在与印度官员就投资建厂进行谈判，但进展缓慢。

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