宝马正利用 AI 技术降低汽车工厂生产成本，每年节省 100 万美元

IT之家 7 月 25 日消息，据外媒 CNBC 报道，宝马表示该公司最近在其斯帕坦堡工厂部署了人工智能技术，据称“每年可节省 100 万美元（IT之家注：约 715 万人民币）”。

据悉，宝马公司并没有透露该人工智能工具的名称，仅仅简单表示该工具“主要针对公司生产车间”，可以起到“优化制造流程、提高效率、减少浪费并预测设备故障”的作用。

▲ 图源 CNBC

宝马集团表示，车身车间当下已经实现了基于机械臂的自动化，每辆经过生产线的 SUV 都需要使用机械臂焊接 300 到 400 个金属螺柱。宝马表示，相对于传统工人，机械臂生产效率更高，出错率更低，而 AI 在车间的任务便是检测机械臂焊接过程时可能出现的问题，从而替换原来的专项人员，降低人力成本。

宝马集团经理 Curtis Tingle 在接受外媒采访时表示，如果 AI 检测到错误的螺栓位置，AI 系统将自动告诉机械臂修复它，该系统允许宝马从生产线上移除六名工人，每年可以为公司节省超过 100 万美元（IT之家注：约 715 万人民币）。

宝马同时表示，当前公司还引入了 AI 来改进其品控流程。该公司的 IT 项目负责人 Camille Roberts 称，安装在生产线地板上的 26 个摄像头将在车辆下线时拍摄车身各部分的照片，然后 AI 将分析这些照片，并确定是否有改善品控的空间。

当下许多行业都在应用 AI 来降低生产线中的人力投入，虽然这些优化制造流程举措对于公司的盈利相当有益，但对于人力资源本身，则将面临被淘汰的风险。

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