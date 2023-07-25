首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智能时代>人工智能

宝马正利用 AI 技术降低汽车工厂生产成本，每年节省 100 万美元

2023/7/25 13:35:39 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 7 月 25 日消息，据外媒 CNBC 报道，宝马表示该公司最近在其斯帕坦堡工厂部署了人工智能技术，称“每年可节省 100 万美元（IT之家注：约 715 万人民币）”

据悉，宝马公司并没有透露该人工智能工具的名称，仅仅简单表示该工具“主要针对公司生产车间”，可以起到“优化制造流程、提高效率、减少浪费并预测设备故障”的作用。

▲ 图源 CNBC

宝马集团表示，车身车间当下已经实现了基于机械臂的自动化，每辆经过生产线的 SUV 都需要使用机械臂焊接 300 到 400 个金属螺柱。宝马表示，相对于传统工人，机械臂生产效率更高，出错率更低，而 AI 在车间的任务便是检测机械臂焊接过程时可能出现的问题，从而替换原来的专项人员，降低人力成本

宝马集团经理 Curtis Tingle 在接受外媒采访时表示，如果 AI 检测到错误的螺栓位置，AI 系统将自动告诉机械臂修复它，该系统允许宝马从生产线上移除六名工人，每年可以为公司节省超过 100 万美元（IT之家注：约 715 万人民币）

宝马同时表示，当前公司还引入了 AI 来改进其品控流程。该公司的 IT 项目负责人 Camille Roberts 称，安装在生产线地板上的 26 个摄像头将在车辆下线时拍摄车身各部分的照片，然后 AI 将分析这些照片，并确定是否有改善品控的空间。

当下许多行业都在应用 AI 来降低生产线中的人力投入，虽然这些优化制造流程举措对于公司的盈利相当有益，但对于人力资源本身，则将面临被淘汰的风险。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：宝马AI 制造

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用