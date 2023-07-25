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vivo 影像盛典“特别活动”官宣定档 7 月 30 日，将发布新一代自研影像芯片 V3

2023/7/25 14:16:54 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 25 日消息，vivo 今日在官方微博上宣布，vivo 影像盛典特别活动将于 7 月 30 日 15:00“心动开启”，届时还将发布 vivo 自研的新一代影像芯片 V3。

据IT之家此前报道，“vivo 影像盛典”活动于 7 月 23 日-7 月 31 日在青海西宁举办。此次盛典将 vivo 最新影像科技发布、vivo 影像加手机摄影大赛收官，以及 vivo × FIRST 超短片大赛的颁奖三者融为一体。昨日上午，vivo 官方发布了此次活动的具体日程如下：

图片 2

vivo 品牌副总裁、品牌与产品战略总经理贾净东透露，“vivo 影像盛典”上，vivo 将介绍最新的自研影像芯片 V3，V3 芯片的场景覆盖将更加全面，可以在降低功耗的同时，显著提升算法效果

贾净东还称，这是一款里程碑式的影像芯片，也是首个 vivo 自研 6nm 制程的影像芯片。基于 V3 之上，不仅让手机拍摄 4K 电影人像视频成为可能，并且在安卓平台上，“我们首次实现 4K 级的拍后编辑功能”。

另据微博博主 @数码闲聊站 爆料，V3 影像芯片的规模用料都会有不小升级，将于 X100 系列新机首发。功能方面，此次将“主打 4K 人像视频，成片速度和取景框流畅度都有所提升”。

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关键词：vivovivo影像盛典V3自研影像芯片

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