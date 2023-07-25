消息称蔚来子品牌“阿尔卑斯”将新增单电机方案，主攻 20-30 万元中端市场

IT之家 7 月 25 日消息，据 36 氪旗下智能电动车产业报道公众号“启动 PowerOn”今日报道，蔚来汽车将在子品牌“阿尔卑斯”的首款车型上新增单电机方案，于近期刚刚立项。

“阿尔卑斯”品牌将主攻 20-30 万元的中端市场，直接竞争对手是特斯拉、丰田、大众这些品牌的产品。

蔚来 CEO 李斌曾在一季度财报会上公开介绍，旗下阿尔卑斯品牌的首款车型“按计划推进，预计明年下半年交付”。PowerOn 披露称，阿尔卑斯首款车型将是一款轿车，新车将采用蔚来自研、自产的新一代单电机 —— 此举是出于尺寸、成本优化的考量。

然而微博多名汽车博主指出“阿尔卑斯首款车型是轿车”的准确性存在争议。@吴颖碎碎念、@德卤爱开车 就指出，据他们的了解，阿尔卑斯的测试车形态更像是一款 SUV。

IT之家此前报道，蔚来能源高级副总裁沈斐今年初提到，阿尔卑斯全系车型基于 800V 高压架构研发，且该品牌的电池包会比蔚来的薄。

这次也有消息称，蔚来传闻已久的下一代平台 NT3 也将于“阿尔卑斯”品牌的新车首发搭载。该平台支持 800V 高压技术，智能驾驶硬件、座舱配置等领域将进行全新布局，并采用更集中的电子电气架构，整车融合成三块域，智能化程度进一步提升。

电池包方面，消息称阿尔卑斯新车将搭载 60kWh、90kWh 两种容量的电池，尺寸兼容现有第三代换电站，同时厚度变薄，“可为车辆座舱腾出更多空间”。

▲ 图源蔚来，仅供示意

另有消息人士向 PowerOn 透露，在蔚来公司内部，有关单电机的提议甚至成为了一道“讨论红线”—— 阿尔卑斯品牌早期立项时，原计划也是双电机车型。但由于成本因素、销量因素考量，“降价不久之后，单电机就在内部立项了”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。