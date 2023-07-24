科技昨夜今晨 0724：我国载人登月火箭主发动机已达到试验要求、国产核磁共振技术成功突破国外长期封锁、蔚来副总裁回应“部分充电桩不对其它车主开放”

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 24 日，星期一，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、国产核磁共振技术成功突破国外长期封锁

核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但这项技术长期被国外封锁。我国自主研发的核磁共振仪器已于前不久在中国科学院深圳先进技术研究院研制成功并实现量产，不但解决了“卡脖子”的技术难题，还解决了科技成果转化的问题。>> 查看详情

2、微博会员将新增 VVIP

微博近日发文介绍了有关 VVIP 会员体系想法的介绍。官方表示，之前例如微博小店、广告共享计划、V + 会员等功能的准入门槛偏低，计划回收到 VVIP 体系之中。>> 查看详情

3、马斯克：Twitter 将更改 Logo，类似“X”标志

马斯克 7 月 23 日在 Twitter 发文：“很快我们将告别 Twitter 品牌，并逐渐告别所有鸟类。”随后他又补充道：“如果今晚发布了足够好的 X 标志，我们明天就会在全球范围内上线。”>> 查看详情

4、蔚来副总裁回应“部分充电桩不对其它车主开放”

蔚来副总裁沈斐微博发文，就“部分充电桩不对其它车主开放”一事作出回应，表达了自己对团队的建议与要求：

5、因安全问题，印度拒绝比亚迪 10 亿美元建厂提案

据报道，印度拒绝了比亚迪公司与海得拉巴梅加工程和基础设施有限公司合作在印度投资 10 亿美元设立工厂的提议。印度商务部、工业和内部贸易促进部（DPIIT）已就该投资提案征求其他部门的意见。一位印度官员称：“在审议过程中，人们提出了对中国在印度投资的安全担忧。>> 查看详情

6、微软承诺必应聊天将保持免费

近年来，OpenAI、微软、谷歌等多家公司和创业团队纷纷推出了各自的聊天机器人，OpenAI 的 ChatGPT-4 需要付费使用，而微软基于 GPT-4 的必应聊天却是免费的。有些人担心以后必应聊天会不会改为付费，好在是微软已经重申了对“免费必应 AI”的承诺。>> 查看详情

7、ChatGPT 将推出安卓版本，现已开放预注册

ChatGPT 官方 7 月 22 日宣布将在本周推出安卓版本，现已在 Google Play 商店开放预注册。从截图上看，ChatGPT 的安卓版与 iOS 版在功能上大致相同，这意味着安卓版或许拥有现版本的大部分功能，大概率还可以跨设备同步对话与偏好设置。>> 查看详情

8、Gurman：配备 M3 芯片的高端苹果 MacBook Pro 和 Mac Mini 将于明年推出

Gurman 称，苹果公司正在开发 M3 版本的 Mac mini，但苹果并不急于推出该产品，可能要到明年底或更晚才能上市。同样，新款 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 机型也不会在今年十月份搭载 M3 芯片推出，而是后续会使用 M3 Pro 和 M3 Max 芯片，这些芯片预计最迟在 2024 年年中发布。>> 查看详情

9、我国载人登月火箭最新进展：主发动机已达到试验要求

据报道，我国载人登月火箭长征十号主发动机在航天科技集团六院又完成了一次点火试车，取得连续成功。本次试车验证了发动机飞行任务剖面，验证了火箭飞行任务对发动机的要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。>> 查看详情

10、消息称安卓 14 原生支持卫星通信功能

推特博主近日发布推文，透露谷歌即将推出的安卓 14 系统将原生支持卫星通信功能。在后续推文中他表示，这项安卓 14 功能并非仅限于 Pixel 手机，只要具备硬件功能的手机均可以实现卫星通信，不过他表示初期仅限于谷歌自家的 Pixel 系列和三星的 Galaxy 系列。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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