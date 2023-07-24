蔚来账户积分全欧洲通用，涵盖 12 家门店

IT之家 7 月 24 日消息，蔚来官方在社区宣布，即日起车主前往欧洲任意一家 NIOHouse / Space / Hub，都可使用自己中国蔚来 App 内的积分兑换当地可提供的轻餐、饮品以及 NIO Life 商品。

目前蔚来已经在欧洲有 12 家 NIO House / Space / Hub：

挪威：克里斯蒂安桑、奥斯陆、特隆赫姆、斯塔万格、卑尔根

德国：法兰克福、杜塞尔多夫、柏林、慕尼黑

荷兰：鹿特丹

瑞典：斯德哥尔摩、哥德堡

IT之家注：

中国 App 积分在欧洲使用不会进行折算，可按照中国 1 积分 = 欧洲 1 积分等比例在当地进行使用。

NIO Life 商品、轻餐、饮品在欧洲和在中国积分价格不一样，物流、关税、VAT 等原因会导致每个国家餐饮和商品所需积分数量存在差异。

租车方面，目前仅支持在中国已购车的车主下单欧洲目的地出行服务。7 月 1 日至 9 月 30 日期间，车主可以在中国蔚来 App 中的目的地出行下单入口进行预约。

蔚来欧洲选择 ET7 和 EL7 两款车型进行出行。这两款车型均配备了 100 度电池，暂不支持车型、颜色的选择，以实际提供的车辆为准。

车主需要提前 14 天预约下单，（目前仅支持 VISA 信用卡、万事达、银联、支付宝进行在线支付，不接受其他支付方式）价格为含税价，支付为欧元，具体汇率及实时支付时为准：

订单时长最短为 7 天， 价格为€700（当前约 5607 元人民币）/周 ；

超出 7 天的部分将以€100 / 天的价格计算；

超出 14 天的部分将以€80 / 天的价格计（App 内无法延长订单，如有需要请在微信群内与订单管家沟通）。

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