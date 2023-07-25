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新款火影众颜 U6 笔记本电脑开售：R7 7840H+16/32GB+1TB，售 4399 元起

2023/7/25 16:11:17 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 25 日消息，新款火影众颜 U6 上市开售，共有两种存储规格，到手价 4399 元起。

  • R7 7840H+16GB+1TB：4399 元

  • R7 7840H+32GB+1TB：4699 元

IT之家附配置介绍：

新款火影众颜 U6 搭载 R7 7840H 处理器，AMD 官方信息显示，这款处理器采用 8 核 + 16 线程，加速频率可达 5.1GH，主频 3.8GHz，功耗 35-54W；配备 16 英寸 16:10 IPS 屏幕，分辨率为 2560x1600，支持 120Hz 刷新率、100% sRGB，笔记本支持 180° 单手开合。

该机内置 83Wh 电池，支持快充，标配 100W 快充充电器；支持节能模式、平衡模式和野兽模式三种使用模式，适配不同使用场景；净重 1.95kg，长宽高分别为 356.5/247.5/19.5mm。

连接方面，机身两侧带有 2 个 USB-A 3.2 Gen1 接口、3.5mm 耳机孔、HDMI 接口以及 2 个 USB-C 全功能接口；支持 WiFi 6 和蓝牙 5.2。

京东火影众颜 U6 券后 4399 元领 400 元券

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关键词：火影众颜 U6笔记本电脑

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