推特改名之际，马斯克重回世界首富宝座

IT之家 7 月 25 日消息，推特刚刚改名“X”不久，马斯克就重新成为了全球最富有的人。据《福布斯》杂志实时亿万富豪榜显示，马斯克的净资产在周一增加了 41 亿美元，达到了 2407 亿美元（IT之家备注：当前约 1.73 万亿元人民币）。这一增长得益于特斯拉股价在周一上午上涨了超 2.5%。马斯克曾在上周五短暂失去首富头衔，当时特斯拉股价下跌了近 10%，导致他的净资产缩水了 180 亿美元。

就在他重新登顶《福布斯》榜单的几个小时前，马斯克将推特著名的蓝色小鸟换成了一个 X 形的标志。据马斯克聘请的推特首席执行官琳达・亚卡里诺介绍，这一标志变化是该公司计划改变应用上“所有内容”的一部分。

在推特上，网友们对马斯克重回全球最富宝座感到意外，同时也对他推出的新推特标志开起了玩笑。有人写道，“我真不知道埃隆・马斯克是怎么靠这样的商业决策成为全球最富有的人的。”

马斯克的净资产目前高于 LVMH 集团的首席执行官伯纳德・阿尔诺，该集团旗下拥有路易威登、迪奥等品牌。根据《福布斯》实时亿万富豪榜，阿尔诺及其家族目前是全球第二富有的人，截至 7 月 24 日，他们的净资产为 2346 亿美元。与此同时，亚马逊创始人杰夫・贝索斯目前是全球第三富有的人，微软创始人比尔・盖茨则排在第五位。

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