2024 款哈弗大狗新车上市：外观 / 配置 / 动力均有调整，12.39 万元起售

IT之家 7 月 25 日消息，今日晚间，2024 款哈弗大狗正式上市，共推出 3 款车型，售价区间为 12.39-14.99 万元：

拉布拉多版：12.39 万元

边牧版：12.99 万元

中华田园犬版：14.99 万元

与此同时，新车还推出包括购车膨胀金、减压金融礼、诚意置换礼、爱宠保养礼、终身质保礼、网联嗨玩礼在内的多重购车福利。

2024 款哈弗大狗的前脸部分主要对前格栅进行了修改，将 HAVAL 字母标识与前格栅条幅整合为一体，看起来更加简洁、时尚。前灯组仍然保持了圆形的设计风格，新车尾部配备了贯穿式尾灯组和新字体风格的 HAVAL 字母尾标，提升了整车的辨识度和视觉效果。

车身尺寸方面，其长宽高分别为 4620/1890/1780 毫米，轴距为 2738 毫米。

新车内饰仍与现款车型保持一致，在中控台上部、车门板等位置使用大面积皮质材料覆盖，部分车型在副驾正前方的扶手、空调出风口、车门板及座椅等处配备了橙色细节装饰。该车支持 W-HUD 抬头显示、L2 级辅助驾驶系统、蓝牙数字钥匙、透明底盘、全景影像、无线充电等功能，且全系标配电动尾门。

选装件方面，边牧版、中华田园犬版车型可选装 HWA 高速驾驶辅助系统，不同车型有不同的选装包可供选择。

2024 款大狗将提供 1.5T 和 2.0T 两种动力总成，其中 1.5T 发动机参数与现款一致，最大功率 135kW，峰值扭矩 275N・m；2.0T 发动机则进行升级，最大功率由 155kW 提升至 175kW，峰值扭矩由 325N・m 提升至 385N・m。

IT之家注：本次上市的新车是 2024 款哈弗大狗，仍是“一代”大狗。“哈弗二代大狗”是另一款车型。

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