苹果空间音频导航专利曝光：不会打断音乐，只需朝着声音方向走

IT之家 7 月 25 日消息，苹果公司近日获得了一项名为“空间音频导航”的专利，该专利描述了如何利用双耳音频设备（例如 Apple Vision Pro 的耳机或 AirPods）来给用户提供导航提示。

空间音频是一种能够模拟声音来源方向和距离的技术，让用户感觉声音就在身边或远处。IT之家注意到，与传统的语音导航不同，空间音频导航不会打断用户正在听的音乐、有声书或电话，也不会给用户发出明确的指令（例如“左转”或“右转”），而是通过改变声音的位置或音量来引导用户转向。

例如，当用户在听音乐时，苹果设备可以将音乐的声源放在用户前方，让用户沿着路径前进，当需要转弯时，将声源移动到用户的一侧，让用户自然地跟随着声音走。这样既不会影响用户的听觉享受，也能提供一种更微妙的传递导航信息的方式。

苹果公司认为，这种空间音频导航系统不仅更加便捷，也更加安全。因为语音导航可能会让用户盲目地遵从指令，而不考虑周围的情况，从而造成事故。而使用声音方向和距离作为导航提示，就需要用户自己判断跟随声音是否安全，而不是被语音告知要做什么。

专利申请中还介绍了如何调整声音的其他方面（例如频率和混响）来影响声音的虚拟方向和距离。该专利申请有六位发明人，其中包括 Avi Bar-Zeev 和 Rahul Nair，他们之前都曾参与过有关苹果 AR 中追踪用户视线的专利。

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