供应链消息：苹果正考虑在未来推出可折叠 iPad

IT之家 7 月 25 日消息，据 DigiTimes 报道，苹果公司正在考虑推出一款可折叠的 iPad。该报道援引了上游供应链的消息来源，并与此前关于可折叠 iPad 的传闻相吻合。

今年 1 月，苹果分析师郭明錤预测，可折叠 iPad 将在 2024 年发布，但彭博社的 Mark Gurman 和 DSCC 的首席执行官 Ross Young 表示，他们没有听说过这样的设备。郭明錤表示，可折叠 iPad 将采用全新的设计，并配备轻便耐用的碳纤维支架。与三星和谷歌等品牌的可折叠手机类似，可折叠 iPad 将有一个铰链，可以像书一样打开和关闭，从而在展开时提供比现有型号更大的显示屏。

目前尚不清楚可折叠 iPad 的具体规格和价格，但有可能会高于 12.9 英寸的 iPad Pro，后者起价为 1099 美元（IT之家备注：当前约 7902 元人民币）。苹果还没有发布任何带有可折叠显示屏的设备，但有传言称该公司正在考虑长期的所有选择，包括可折叠的 iPhone，iPad 和 Mac。不过，苹果是否会真正推出这些设备，还是只是将计划限制在研发阶段，仍然有待观察。

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