ChatGPT 安卓版正式上线，但仅限美国、印度、孟加拉国和巴西使用

IT之家 7 月 26 日消息，OpenAI 今日宣布，安卓版 ChatGPT 已正式上线，目前美国、印度、孟加拉国和巴西四国的安卓用户已经可在谷歌 Play 商店进行下载，并计划在下周拓展到更多地区。

从官方截图来看，安卓版 ChatGPT 与此前已经推出的 iOS 版并无差别，用户可以向聊天机器人询问问题的答案、指导或建议等，这意味着安卓版或许拥有现版本的大部分功能，大概率还可以跨设备同步对话与偏好设置。

考虑到 iOS 版 ChatGPT 在美国推出一周后便扩大到其它 30 多个国家，预计安卓版本可能会在下周登陆更多地区。

应用情报公司 data.ai 数据显示，ChatGPT iOS 版下载量在 6 天内突破 50 万大关，超过了其他人工智能和聊天机器人应用程序，包括微软的 Edge 和 Bing。

值得一提的是，ChatGPT iOS 版支持订阅 ChatGPT Plus 服务，在美国每月收费 20 美元（IT之家备注：当前约 143 元人民币）。

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