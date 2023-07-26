可现场体验 Vision Pro 头显，苹果下月在上海等地举办开发者活动

IT之家 7 月 26 日消息，苹果本周宣布，将于今年 8 月在库比蒂诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京等地，举办“Meet with App Store experts”专项活动，通过线上、线下的交流，推动开发者创建各种应用。

苹果开发者页面显示，苹果将于 8 月在上海举办为期一天的开发者实验室活动，受邀开发者可以在 Vision Pro 上体验运行 visionOS、iPadOS 或 iOS App。

IT之家在此附上苹果官方介绍如下：

活动内容

在这些自主编码和设计实验室中，你将能够在 visionOS 上测试并优化你的 App。带上你的 Mac、代码以及在 Vision Pro 上修改、构建、运行和测试 App 所需的一切。Apple 专家可以为你提供设置和故障诊断方面的帮助。

地点

我们分别在库比蒂诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京设立了 Vision Pro 开发者实验室。

资格条件

实验室预约面向年满 18 周岁的 Apple Developer Program 或 Apple Developer Enterprise Program 现有成员。你必须有正在积极开发的新 visionOS App 或者现有的 iPadOS 或 iOS App。

如何申请

使用你的 Apple ID 登录并填写申请表，你将需要提供在 visionOS 模拟器中运行的 App 的截屏。Apple 会审核申请并优先考虑新的 visionOS App 以及针对 visionOS 进行了增强的现有 iPadOS 和 iOS App。我们建议由一位设计师和一位工程师参加实验室。每位成员需要在同一日期和地点分别提交申请。

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