Meta 提议控制广告数据使用，但欧盟认为还不够

北京时间 7 月 26 日早间消息，为了化解与欧盟反垄断机构的纠纷，Meta 提议调整政策，以后 Facebook Marketplace 分类广告服务使用竞争对手的广告数据时将会受到限制，但该提议遭到欧盟的冷遇。

知情人士透露，该提议还包括在使用广告数据开发与竞争对手竞争的产品时也有所节制。

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5 月份，Meta 曾向英国反垄断机构提出相似的妥协方案。种种迹象表明，如果 Meta 想避免被罚款，必须采取更多措施化解欧盟反垄断机构的不满。

但知情者称，Meta 无意进一步增强限制。英国相关机构在初步意见中表示，它对 Mete 的提议感到担忧。

从去年 6 月开始欧盟便开始调查 Meta，之后 Meta 一直试图和解。

去年 12 月，欧盟反垄断机曾指责 Meta，说它通过两种方式滥用市场力量，其中之一就是将分类广告服务 Facebook Marketplace 和社交网络 Facebook 捆绑。

此外，当竞争对手的分类广告服务在 Facebook 或者 Instagram 打广告时，Meta 没有公平对待。

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