Meta Quest VR 头显将迎来 v56 版本更新，手部追踪延迟大幅降低

IT之家 7 月 23 日消息，Meta 公司本周宣布，将很快在 Meta Quest VR 头显上推出 v56 版本的更新。

这次更新将带来许多重要改进，包括新的辅助功能、按键重映射、系统范围的局部调暗，以及 Facebook 直播的回归。v56 更新还引入了手部追踪 2.2 版本，据 Meta 公司称，这一版本在正常动作时能将延迟降低 40%，在快速动作时能将延迟降低 75%。

为了展示手部追踪能力有多大提升，Meta 公司推出了一个新的手部追踪演示游戏，叫做 Move Fast。这款游戏可以在 App Lab 上免费下载，App Lab 是 Meta 公司为那些还没有得到官方商店批准的游戏和应用提供的 VR 市场。

Move Fast 是一款节奏类 VR 游戏，类似于已有的 Beat Saber 或 Litesport，不同之处在于玩家不需要使用手柄，而是用自己的双手来打击、切割和挡住目标。

IT之家注意到，Move Fast 现在已经可以在 Meta Quest VR 头显上通过 App Lab 免费下载。

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