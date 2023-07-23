Meta CTO 否认取消 Quest Pro系列，仍在开发多个原型头显

IT之家 7 月 23 日消息，根据 The Information 最近的一份报告称，Meta 公司已经停止了 Quest Pro 的生产，并且取消了未来的“Pro”系列 XR 硬件的计划。不过，Meta 公司的 CTO（首席技术官） Andrew Bosworth 否认了这一说法，称“不要相信你看到的一切。”

Quest Pro 是 Meta 公司推出的一款价值 1000 美元（IT之家备注：当前约 7180 元人民币）的混合现实头显，主要面向专业人士，提供高性能和高分辨率的虚拟现实体验。该产品于 2022 年 10 月上市，最初售价为 1500 美元，但在几个月后就降价了 500 美元。与此同时，Quest 2 这款面向普通消费者的虚拟现实头显也经历了多次价格变动，从 300 美元到 400 美元不等。

据 The Information 报道，Meta 公司已经停止向供应商订购 Quest Pro 的新零件，并且暂停了整个“Pro”系列的开发，这意味着该公司不太可能会推出第二代 Quest Pro 头显。然而，Bosworth 在昨天的 Instagram Stories 帖子中反驳了这一说法，并表示他的团队正在为其所有项目并行开发多个原型头显，并没有确定哪一个会成为最终的产品。他暗示，The Information 的信息是来自一个不满自己的项目被砍掉的员工。

Bosworth 说：“我每年都要解释这个问题。没有 Quest Pro 2 这个头显，直到我们决定有。我的意思是，有很多原型头显 —— 很多 —— 都在并行开发中。有些我们会说，‘这个不对’，然后我们就关闭这个项目。有些我们会说，‘这个对’，然后我们就加速开发。你需要明白的是，在其正式推出之前，是没有名字的。所以，可能会有 Quest Pro 2，也可能没有。不要相信你看到的关于什么被停止或开始的事情，很多时候它来自于某个人不高兴他们特定的项目被砍掉了，而其他项目没有被砍掉。”

尽管如此，Quest Pro 从一开始就不太顺利。该产品从未明确地定义过自己的存在意义，公司模糊地将其定位为专业人士的工作站。实际上，Quest Pro 更像是一个开发者套件，供那些希望为更便宜的 Quest 3（将于 2023 年秋季以 500 美元的价格推出）开发消费者应用的工作室使用。与此同时，Quest Pro 用户自发布以来就反映了许多可用性问题，让人感觉其并没有公司所期望的那样准备好面对市场。

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