小米印度总裁：目标成为印度最受欢迎的智能手机品牌

IT之家 7 月 26 日消息，小米印度公司表示，该公司正在大力投资 10000-15000 卢比（IT之家备注：当前约 872 - 1308 元人民币）的设备市场，从而夺回失去的市场份额。

小米印度公司总裁 Muralikrishnan B 还表示，该公司已经重新制定了战略，将专注于成为“印度最受欢迎和最值得信赖的智能手机”和“注重效率和可持续性，并拥有安全基础”的物联网品牌。

图源 Pexels

他还表示，小米将以更精简的产品组合运营，并专注于推动 5G 在印度的普及。小米印度公司专注于 5G 智能手机并精简产品组合，将只专注于一款旗舰机型，而不是许多产品。

“如今，大多数在售的 5G 手机都超过 20000 卢比，而 5G 在 15,000-20,000 卢比区间内渗透率也有所增加，但市场的主体位于 10000-15000 卢比区间内的市场仍然有相当大一部分是 4G（手机），那里有非常明显的机会让小米复制曾经的‘4G 奇迹’并重现 5G 的魔力，”MuralikrishnanB 告诉 businessline。

根据 Counterpoint Research 的数据，2023 年 3 月，10000-20000 卢比区间内的手机销量同比下降 34%，而 45000 卢比以上的智能手机则取得了最高 66% 的增长。

他表示，该公司一直在销售 15000-30000 卢比之间的智能手机，所以接下来要加码于 10000-15000 卢比区间内的产品。“Redmi Note 10T 5G、Redmi Note 11T 5G 和 Redmi 11 Prime 5G 表现出色，让我们有信心这是 5G 的正确细分市场。我们将坚持小米一贯的特点，即规格最好、质量最高、价格诚实的产品，”他如此说道。

但根据 Counterpoint Research 的数据，小米印度出货量已经四个连续季度有所下降。Muralikrishnan 表示，该公司将扩大其线下零售的覆盖范围以促进业务增长。

他表示，除了扩大其产品覆盖范围之外，小米还将重点建设强大的渠道，以期实现长期增长。小米将扩大线下零售店覆盖范围，并计划到年底将零售店销售员的数量从 4000 人增加至 8000 人以上长。

值得一提的是， Muralikrishnan B 还告诉《印度时报》：尽管名爵汽车和比亚迪等一些中国同行正在尝试，但该公司不会考虑与任何印度公司建立合资企业以利用政府提供的生产挂钩激励措施（PLI），他们仍将是中国公司 100% 的控股子公司。

IT之家注：比亚迪此前联合总部位于海得拉巴的 Megha Engineering and Infrastructures 向印度 DPIIT 提交了一份提案，拟在海得拉巴建立一座耗资 10 亿美元的四轮汽车制造工厂，但已遭拒。

相关阅读：

《因安全问题，印度拒绝比亚迪 10 亿美元建厂提案》

《小米印度总裁称将提高对线下渠道的关注以重振手机销售》

《消息称小米计划在印度精简产品组合，以重夺市场份额》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。