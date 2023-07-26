三星 Galaxy Z Flip 5 真机图曝光：不规则超大副屏，今晚正式发布

IT之家 7 月 26 日消息，三星 Galaxy Unpacked 活动将于今晚 7 点正式举行，届时三星 Galaxy Z Fold 5、Galaxy Z Flip 5 折叠屏手机将正式亮相。在活动举行之前，推特博主 @GaryeonHan 分享了多张 Galaxy Z Flip 5 真机图。

图源 @GaryeonHan ，下同

正如之前泄露的渲染图所示，Galaxy Z Flip 5 配备了一块不规则副屏，屏幕尺寸较上代大幅度增加。可以看到，三星针对这款新机的副屏优化了日历小部件，使用户可以更清晰的看到日期信息，而另一张图像显示用户可以对副屏小部件滚动浏览。

此外，使用水滴铰链的 Galaxy Z Flip 5 在屏幕闭合方面表现不错，折叠后的缝隙看起来较小。展开来看，Galaxy Z Flip 5 的折痕表现依旧不错，在真机图中很难看到折痕。

IT之家汇总 Galaxy Z Flip 5 配置：

6.7 英寸 FHD+ AMOLED 120Hz 内屏

3.4 英寸外屏

配备高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片

1200 万像素主摄，支持光学防抖；1200 万像素超广角

机身正面配有 1200 万像素自拍摄像头

电池容量 3700mAh（典型值）/3591mAh（额定值），支持 25W 充电

8GB+128GB、8GB+256GB 两种规格

基于安卓 13 系统

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